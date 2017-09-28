〈北部〉斗煥國小百年老松群病弱 福田搶救

2017-09-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市斗煥國小有十八棵近百年老松，優美、巍峨的樹形吸引不少愛松人士慕名參觀，學校曾營造健康環境，讓老松呼吸生長。近年來，老松罹病衰弱，雖校方積極防治，成效有限；福田樹木保育基金會得知，主動提供五年醫療計畫，共同延續珍貴的在地地景。

斗煥國小已邁入九十八年歷史，老松群在創校之初，就已存在，校方推估樹齡有近百年，視為珍貴資產。多年前，部分老松樹出現枯黃落葉現象，專家診斷後，認為樹根周邊被水泥、柏油封層，影響老樹呼吸、生長，校方遂委請中華大學景觀設計系協助改善生長環境，解脫老樹束縛，回復樹下綠草如茵環境，搭設木板平台，提供休憩。

近來，松樹群又染病衰弱，福田樹木保育基金會得知，主動提供協助，未來五年基金會樹醫團隊將為老樹群預防松材線蟲感染及葉震病防治、病枯枝修剪、改善夯實土壤等；基金會執行長邱慧珠指出，樹群感染葉震病導致樹勢略衰，藉由計畫照護讓老松群屹立永存，與百年老校歷史互相映照。

斗煥國小校長徐木霖表示，學校資源有限，老松醫治往往得四處籌募經費，感謝基金會的協助，學校也將盤點教育資源，串連老樹故事，讓老樹與地方的文史、學校課程教育相得益彰，成為重要的教育、文化資產保護場所。