〈北部〉花鼓節文化之旅 邀親子認識六家

2017-09-28

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣國際花鼓藝術節預定十月七日，在竹北新瓦屋創意踩街登場！縣府文化局為推廣在地深度旅遊，七日及十四日兩天規劃深度文化體驗之旅，邀請親子騎單車漫遊東興圳，認識六家文化，了解花鼓節慶的由來。

文化局長張宜真表示，十月七日下午四點，由「花啦嗶啵—創意踩街嘉年華」揭開花鼓藝術節序幕，新瓦屋花鼓隊開場表演，花鼓隊及花車，將與九天民俗技藝團、築夢舞集等國內、外團體踩街遊行，其中來自日本青森的囃子團和高知的YOSAKOI，將展現日本傳統舞蹈的魅力。

七日下午兩點起，在新瓦屋配合展開多項活動，有草地音樂會、十三好市集、古風車巷弄市集、客家新曲獎頒獎典禮以及「鼓聚藝堂—歌舞樂戲大匯演」等，讓民眾不僅能體驗在地的文化活動，也能參與國際的文化盛會。

其中，由打幫你樂團規劃的草地音樂會，將邀請邱莉舒、Savulu & Laway、羅國禮與真相樂團演出，還設計燦爛時光闖關活動。

文化局表示，花鼓藝術節的「花鼓單車遊」活動，分為兩梯次，由該局提供單車，邀請單從達人劉兆書帶領大家騎乘單車，由新瓦屋出發，繞經東興水圳、民俗公園、十三伯公、公三公園，乘風探訪六家的歷史文化，並動手創作飲食藝術，品嚐美味的手作披薩。

十四日還將邀請新瓦屋花鼓協會理事長林保煙，分享花鼓節的由來與表演技巧，體驗鏗鏘有力的歡慶節奏。

每梯次限額三十人，費用每人三百或三百五十元。活動詳情可上臉書「竹縣go藝思」查詢。