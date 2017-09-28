〈北部〉住家驅蛇 灑石灰沒有用

2017-09-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安山區村落於六月間曾發生大量眼鏡蛇出沒，苗栗縣政府農業處曾委請台中市野生動物保育學會專家到部落教導居民因應之道。農業處表示，在住家發現有蛇不用過度驚慌，掃把就是隨手可得的驅離工具。

農業處表示，蛇類屬於變溫動物，也就是說外界的溫度就是牠的體溫，需要不斷地藉由變換環境達到調節體溫的目的，當外面環境高溫炎熱時，涼爽的住家環境自然就是牠最需要的空間。

農業處指出，人類居住環境都會產生一些廚餘，容易有老鼠等蛇類主要食物聚集，水塘、水池及盛水器皿也會滋生蛙類、昆蟲，更可以滿足蛇對水及食物的雙重需要。至於「灑石灰」的做法，只能改變土壤酸鹼質，避免老鼠或螞蟻等昆蟲聚集，並無法直接驅蛇。

農業處提醒，住家周邊堆置的棧板或棄置不用的雜物，及過長的雜草也是蛇喜歡躲避隱藏的地方，只要把居家環境整理好，就可以降低蛇類入侵的機率。

農業處說，眼鏡蛇是強勢生物，甚至連同類都吃，所以過去縣內捕獲蛇類中，眼鏡蛇為大宗，且都為台灣原生種的白腹或黑腹眼鏡蛇。

農業處強調，蛇類不會主動攻擊人類，但若不慎遭咬傷應保持冷靜，請確認蛇的形狀、顏色及其它可能的特徵，以利血清選用注射，儘速通報救護單位。