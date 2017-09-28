〈北部〉8天4起眼鏡蛇入侵 民盼整頓假日之森

2017-09-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區「假日之森」周遭，近來頻傳眼鏡蛇入侵居民住家情形，甚至咬傷人，在當地生活了十四年的苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會總幹事蔡岳達，也認為「頻率高得嚇人」，因事關居民及遊客安全，昨天與居民商討防範事宜，並將與林務局相關單位會商，盼能整理區內環境，避免再發生意外。

蔡岳達表示，近來八天內，他家發現兩次，長度都是一．五到兩公尺的眼鏡蛇；隔壁鄰居的家的狗兒，也咬死一條約一公尺左右的眼鏡蛇；昨天上午，鄰居阿姨又發現一條。

蔡岳達說，「這是在『假日之森』生活十四年中，發現頻率最誇張的一次。」他的妻子也遭咬傷，經緊急送醫急救，住院三天，才恢復出院。

由於「假日之森」為苗栗縣政府劃設的水上活動專區，常年吸引許多喜愛衝浪等水上活動的遊客前往；此處與「長青之森」、「親子之森」串連起的濱海遊憩區，也是民眾散步、單車運動好所在，事關居民及遊客安全，蔡岳達昨天也召開居民大會，共同商討防範事宜。

蔡岳達說，因假日之森大部分屬保安林地，歸林務局管轄，將彙集民意，與林務局等單位會商，盼能申請假日之森周遭環境整理，減少雜草、雜物等有利蛇類棲息的空間，讓蛇類可以離人類生活空間遠一點，避免再發生意外。

竹南鎮公所農業課表示，此處過去僅有三年前一次通報，當時捕捉的也僅是小眼鏡蛇；公所也有定期進行濱海森林遊憩區內步道及周邊一公尺範圍的雜草割除作業，維護步道整潔。

雖已入秋，但氣溫仍高溫炎熱，但根據苗栗縣政府消防局竹南分隊統計，九月一日截至昨天，就受理了四十起民眾通報住家捕蛇案件，案件數與夏季相差無幾。