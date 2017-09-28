〈北部〉萬聖鬼王遊六和 週週抽機車

2017-09-28

創意變裝比賽 十月起受理報名

〔記者李容萍／中壢報導〕迎接萬聖節，想放膽搞怪或運用彩妝造型、Cosplay等方式「妝魔作樣」，快向「百變驚像獎—萬聖鬼王遊六和」活動報名，還可爭取高額獎品。

市府經濟發展局、中壢區六和商圈發展促進會合辦的「百變驚像獎—萬聖鬼王遊六和」活動，將於十月廿八日下午在銀河廣場舉辦創意變裝比賽及踩街活動，十月一至廿一日受理參賽報名，且從十月一至廿七日推出「六和好SHOP」促銷活動，提供價值超過百萬元的抽獎品，消費滿額就可參加摸彩，且週週抽出機車大獎。

六和商圈發展促進會理事長鄭玉容表示，六和商圈結合電影文藝氣息、各式潮牌精品、傳統與流行美食於一身，是全桃園特色咖啡館最密集的商圈，文化、流行與完善的生活機能醞釀出屬於六和商圈獨有的風格。商圈以威尼斯影城及SOGO百貨為核心，由中豐路、環北路、延平路及中美路所包含的街區範圍，結合周邊精品服飾、各式主題餐飲店、各類醫療診所、銀行與咖啡館等。

鄭玉容說，一系列以萬聖節為主題的活動，今年已第四度舉辦，也是六和商圈年度特色盛會，主要針對家庭族群、變裝秀競賽與踩街遊行方式推廣，競賽以商圈高額消費券為獎項，不僅能活絡商圈，也讓得獎者能快樂消費。

其中，創意變裝比賽兩人以上即可組隊參加，前三名可獲一萬五千、一萬、七千元等值的商圈店家商品，評分標準有遊行創意、服裝造型、才藝表演、走秀台風、現場人氣。報名網址：https://goo.gl/qkpRC1。

此外，消費者下載「177桃園APP」，可獲得店家優惠資訊，至店家消費有機會獲得線上刮刮樂，獎項超過一萬份。