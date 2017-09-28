〈北部〉募款助植物人 北七樂團力挺獻唱

2017-09-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭扶輪社訂於十一月二十六日舉辦「讓愛轉動」公益音樂餐會，為植物人募款，參與演出的北七樂團說，「要用愛搖滾全世界」。

宜蘭扶輪社等十四社昨到創世基金會羅東分院捐贈尿布、奶粉等物資，邀請北七樂團到院製作月亮造型卡片，並寫上祝福語，希望無法外出賞月的二十四床院民，也能和大家一樣欣賞中秋月圓。

宜蘭扶輪社長李正賢說，當初他因「救一個植物人就是救一家庭」這句話，加入創世行列，這些年參與羅東分院的服務過程中，發現不論在院安養的植物人，或到植物人到宅服務個案家庭，創世都及時伸出援手，減輕家屬經濟和照護壓力，有鑑於此，宜蘭扶輪社發起「讓愛轉動」公益音樂餐會，協助羅東分院募集基金。

「讓愛轉動」公益音樂餐會訂於十一月二十六日晚上六點於宜蘭龍園會館舉行，力邀北七樂團等團體獻唱，一張餐券一千兩百元，預計席開六十桌，募集七十二萬元，李正賢希望各界有錢出錢有力出力，踴躍認桌做愛心，創世羅東分院聯絡電話：03-9533468。

「只要創世有需要，一定全力相挺！」北七樂團信守承諾，連續五年為創世羅東分院表演，樂團表示，為了公益，他們全力以赴，因為北七樂團的信念，就是要做最搖滾的事、唱最搖滾的歌，用愛搖滾全世界。