〈北部〉老屋重劃變公園 2戶拒拆遷

2017-09-28

花蓮光復車站北側 解編鐵路用地

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復車站北側四．二公頃土地因解編鐵路用地，由縣府辦理第十三期市地重劃，改成住宅區及建築用地，縣府昨在光復鄉公所辦說明會，有吳姓、林姓兩戶住了四十年的老房子，土地有申請增劃編原住民保留地，卻因早期都市計畫被劃為公設「兒童遊樂區」將拆遷，兩戶都堅決訴求「絕不允許拆屋」，還在住家門口拉布條抗議！

光復火車站北側土地原為鐵路用地，區內包括私有地廿八筆（一．四九公頃）、公有地三筆（二．七五公頃），面積四．二公頃。由於超過廿五年沒開發，因而解編、回歸編定住宅區及建築用地，且依法需以「市地重劃」方式開發；然而光復鄉公所在三十年前的都市計畫中，把區內位於台九線林森路、中興路口的吳、林兩戶住宅編入「兒童遊樂場」用地。

吳姓地主說，以後土地會不會增值她覺得一點都不重要，只希望保住自己的家。她說，為了房子可能被拆，媽媽被嚇到血壓上升、吃不下睡不著，爸爸也瘦了快十公斤，拆屋以後她們就沒有家可以回了；他們子女都在北部上班，習慣住部落的爸媽更不知道能住在哪裡，家人絕不答應強迫拆遷。

林姓地主則認為「都市計畫不合理」，蓋公園到底要幹麼？強調「鄉下到處都是綠地」，誰會去公園？並質疑「蓋好也會變蚊子公園」，強調老家是「有感情的地方」，是「用錢也買不到的」，拒絕被拆屋。

縣府：為國有地 助申請增劃編原保地

縣府地政處重劃科科長劉宏邦說明，二戶所在土地是國有地，已向光復鄉公所申請增劃編原住民保留地，預計十一月一日現勘，雖房屋地上物將辦理查估價格、補償後並拆遷，但吳、林兩戶可依所申請到的保留地面積，在市地重劃後配到一塊建築用地。

建議向公所陳情 劃出公園用地之外

劉宏邦說，縣府對老人家歲數大，希望保留原有住宅「感同身受」，建議可寫陳情書請光復鄉公所辦理都市計畫通盤檢討，以將兩戶房屋劃出公園用地之外，通檢案則送花蓮縣都市計畫委員會審查，並盡量縮短各項作業程序。

劉宏邦也說明，縣府先前已召開兩、三場公聽會及說明會，並已取得重劃區內七成私有地主同意書，有地主雖申請增劃編保留地並取得權狀，多年來因鐵路用地未解編而無法蓋房子，市地重劃的程序預計這一兩年內完成，讓其餘地主可向縣府申請建照興建住宅，如重新通盤檢討都市計畫「勢必耗更多時間」，也會影響其他地主權益。