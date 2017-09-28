〈北部〉串連苑裡景點 錦山遊憩據點動土

2017-09-28

特色加值 明年初完工

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所向交通部觀光局提報「錦山觀光遊憩據點特色加值計劃」，獲得二千四百萬元經費補助，將串連苑裡鎮山腳地區周邊特色景點，帶動地方觀光發展，工程昨天舉行動土典禮，預計明年二月底完工。

鎮公所指出，近年來持續推動錦山公園旁與鄰近鎮有地的觀光開發，除了興建錦山公園頂端的觀景台，讓鎮民可以眺望附近景觀，鎮公所也在錦山公園種下不少植栽綠美化。

鎮公所強調，昨天動土的「錦山觀光遊憩據點特色加值計劃」工程，將進一步建置錦山公園的入口景觀花園，並設置花盆造景、觀景休憩平台、設置遊樂設施的兒童遊憩區、露營平台、枕木及石板步道、綠美化植栽如藍花楹、巴西地毯草、雀舌黃楊、南洋杉等與強調友善環境的生態溝、公廁與照明設施。

尤其，苑裡鎮山腳地區有知名的山腳國小日治時期宿舍群，常吸引大批民眾前往參觀，也成為不少婚紗業者拍照熱點；而苑裡鎮農會在山腳愛情果園長期推動的稻田彩繪，也是苑裡鎮重要特色。

此外，山腳社區有台灣藺草協會進駐，致力於發揚、傳承在地傳統藺草工藝，及今年動土修復、有一百八十年歷史的縣定古蹟山腳蔡氏濟陽堂、鄰近的藺草文化館等，鎮公所表示，屆時完工後，可望從點、線、面，展開串連，帶動地方觀光發展。