〈北部〉訪竹市挺大車站 交長：非成功不可

2017-09-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕交通部長賀陳旦昨天到新竹市，聽取市長林智堅簡報大車站計畫及新竹輕軌計畫，他首度公開說，新竹大車站計畫採跨站平台設計，有別於其他縣市所提的鐵路地下化及高架化計畫，具前瞻創新思維，值得其他縣市參考，將列為交通部「非成功不可」的作為，他會在財政上給予支持，期待成為台灣交通「翻轉未來」的政策。

賀陳旦昨天上午搭台鐵自強號抵達新竹，對於百年新竹火車站與改造過的前、後站地下道以及新竹轉運站，都留下深刻印象並表示肯定。

林智堅說，大車站計畫採跨站平台設計，除可串聯前、後站，帶動整體發展，未來市府也會透過都市更新及活化政策，翻轉後站樣貌，跨站平台內會有月台連結站，也會有商業及公益和藝文等活動。

林智堅強調，大車站計畫可解決鐵路高架或地下化用地取得不易、經費過高、期程太長及效益不高等問題，未來將整合公共運輸運具，連結鐵路、高鐵及輕軌，市府有信心，也有魄力執行，翻轉城市軸線、帶領新竹市起飛。

賀陳旦說，他非常認同，這跟其他縣市提的不同，以新竹市政府高執行力， 成功機會很高，過去不管是高架化或地下化都只是讓水泥事業發展，但帶給台鐵的實際效益不大，他會在財政上給予最大支持。

賀陳旦說，大車站計畫是「非成功不可」的作為，是翻轉未來交通的重要政策，他期許市府進行可行性評估時，要多面向調查研究，讓這項政策能成功執行。

台鐵局長鹿潔身對跨站平台是否以專案形式處理，請市府納入評估，另對內灣支線的路線是否會影響，也應一併評估。

高鐵局長胡湘麟則希望大車站計畫能聯結高鐵的路線和未來輕軌的路線，才能達到長期效益。