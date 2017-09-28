〈北部〉無使照土地公廟 市府將修法允接水電

2017-09-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市有一千六百餘座土地公廟，九成以上沒有建照、使用執照（使照），昨日引起市議員黃婉如、謝彰文在議會質詢關切無法請領使用執照，衍生接水接電等問題。市府民政局代理局長湯蕙禎表示，民政局雖是土地公廟的主管機關，但建照、使用執照的申請，仍須配合其他單位辦理，接水接電的問題需由建築管理處協助修法；建管處長王振鴻說，市府已完成未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法的修正，十二月底可望公布實行。

湯蕙禎指出，未能完成立案的土地公廟，多是因土地使用分區的問題，也是跨局處業管的問題。她無奈表示，民政局只能輔導欲立案的土地公廟，協助檢視申請立案條件，並不能直接解決問題，也呼籲想要立案的土地公廟可洽詢民政局宗教科。

對於接水、電問題，市長鄭文燦六月曾在議會允諾修改「未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法」，讓尚未取得使用執照的建築物都能接水接電；王振鴻說，修正草案已經完成，市長也於八月底批准，目前仍在法規公告期間，待法規會審查、市政會議通過後，預計十二月底將由市長公布實施。

民政局宗教科科長韓靜宜表示，待修正辦法實施後，相關土地公廟可持組織人力證明，向區公所申請核發可接水接電證明，即可申請接水電。