〈北部〉平鎮公所加班費暴增12倍 區長司機占6成

2017-09-28

〔記者陳昀／桃園報導〕一例一休上路後，加班費依時數倍增，公務機關因涉預算編列，多鼓勵職員補休，市議員魯明哲、舒翠玲昨天質詢指出，有八個區公所加班費用比去年低，其餘增幅也不大，但平鎮卻是去年的十三倍，且光是區長司機一人就占了總額約六成，這對其他礙於預算不敢申請加班費的員工很不公平。

平鎮區長：核實申請 該報就報

對此，平鎮區長何明光回應說，這名員工是區公所的工友兼公務車司機，因為公所只有一名司機，並不專屬區長，且得執行換燈泡、水電等庶務，在加班費部分，他都指示公所職員「該報就報」、核實申請，但不可能控制如何分配，「我哪能管那麼細」？

議員質疑勞逸不均 特權作祟？

魯明哲、舒翠玲表示，平鎮區公所今年一到四月的加班費總額為五萬六千元，但去年同期只有四三三七元，差距很大，雖然有卅六人申請加班費，但有六十三％集中在同一人，質疑這種現象是因為工作勞逸不均，還是特權作祟？

何明光會後受訪表示，這名技工確實是他過去擔任地政事務所主任時的舊識，去年透過公開招募調到平鎮區公所，且此前區公所都由警衛兼任公務車司機，因舒翠玲要求讓警衛專心做該做的工作，才改由工友兼任，今年到目前為止，加班時數是三四五小時。

舒翠玲質詢時詢問副市長：「區長擁有專屬司機是否適當？」游建華回應說，可依業務需要調整；舒翠玲當下連問二十次，要求不要避重就輕，游建華都沒再回答。