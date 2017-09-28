〈北部〉區長公務車私用 議員： 開到屏東玩還打卡

2017-09-28

〔記者陳昀、魏瑾筠／桃園報導〕市府民政局和十二區公所昨天到市議會工作報告，多位國民黨議員輪番上陣，踢爆多名區長公務車私用，楊梅區長姚敦明甚至開公務車到屏東玩，還在臉書上打卡被檢舉，姚敦明當場起立說：「我知道錯了！」但他說，自己錯在用來往返住家（台北），已將相關費用繳回。

議員雖連番砲轟，但副市長游建華會中自始至終都只說：「會深入了解，並要求局處首長不得公務車私用。」而被要求宣示移送檢調時沒有正面回應；民政局代理局長湯蕙禎表示，雙北也將區長視為首長，桃園還沒訂定相關辦法，被議員追問相關使用情形時，她說：「請區長說明會比較適當。」

區長配置座車 市府將訂辦法

主管公務車輛的市府秘書處長顏子傑會後表示，六都除桃園及高雄，都已訂定辦法規定「區長得配置座車」，市長鄭文燦昨天指示比照辦理，讓區長配置專用首長座車，但若涉及非公務行程，費用一律繳回。

市議員黃婉如、黃敬平等人抨擊說，許多區長將公務車當私家車用，不但開回家，還有人開去屏東、宜蘭玩，後來被檢舉、被市府政風處記申誡後，才補繳eTag過路費；市議員劉茂群、周玉琴直接點名把車開到屏東的就是姚敦明，但周玉琴緩頰說，姚敦明做事認真，希望知錯能改。

楊梅區長認錯 坦承將車開回家

市議員萬美玲質詢時亮出各區長公務車去年一月至今年四月的累積里程數、總耗油量等資訊，楊梅區累積里程四萬六六二六公里，平均一天九十六公里；姚敦明當場起立認錯致歉，表示因為自己住台北，便宜行事用來往返住家，已將相關費用繳回，但他並未說明開到屏東一事，會後手機關機無法聯繫。

僅3位區長 表明公務車未私用

萬美玲當場也要求「完全沒有公務車私用」的區長起立，僅龜山、龍潭、觀音三區的區長陳建崧、鄧昱綵、洪清淵起立。

此外，劉茂群也質詢直指客家事務局局長蔣絜安將公務車司機當保母用，要求接送小孩或帶出去逛。蔣絜安聞訊飆淚澄清說，這都是不實指控，保證自己依規定使用公務車，目前就讀台灣大學碩士班也都自己搭公車前去，覺得很冤枉、委屈。