〈中部〉爵士音樂節 15國好手拚場

2017-09-28

現場攤位不提供免費餐具

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中爵士音樂節邁入第十五年，十月七日登場，將展開一週精彩的音樂盛宴，今年邀請十五國爵士好手在城區和山海屯共帶來五十二場演出，並吹起荷蘭風，邀請荷蘭當紅樂手演出，今年也首度融入低碳城市計畫，現場攤位不提供免費餐具，鼓勵民眾自備餐具消費可獲優惠五元，忘記帶可現場租賃。

開幕日荷蘭當紅樂團表演

今年爵士音樂節主題為「綺響花園Jazz Green Land」結合低碳城市計畫，並在開幕日舉辦台中荷蘭日，當天邀請荷蘭當紅爵士樂團「林布蘭三重奏Rembrandt Frerichs Trio」演出，場邊有製作荷蘭鬆餅、焦糖餅與炸肉球等荷蘭美食。

文化局表示，今年邀請自美、加、荷、法、拉脫維亞、以色列、日、韓等歐美亞非洲等外國樂手，帶來經典爵士饗宴，從發源自美國南方的音樂脈絡，進一步推展至歐洲及亞洲新潮流，風格多樣，在市民廣場、草悟道、屯區藝文中心、港區藝術中心和葫蘆墩文化中心演出，首度規劃室內音樂會。

國內樂手有「徐崇育＆古巴爵士樂團」以熱情的拉丁節奏，演奏古巴爵士音樂；台灣鼓王黃瑞豐是首位登上國家音樂廳的爵士樂手帶來精彩演出，有由職業音樂老師組成的台北爵士大樂團登台，及絲竹空樂團演奏帶有東方元素的爵士樂。

國外樂手有義大利樂手與台灣樂手組成的福爾摩沙任務爵士樂團MISSION FORMOSA、及近代被看好的年輕以色列鋼琴家兼作曲家Uriel Herman，融合爵士、古典及搖滾，並加入以色列元素，樂風獨特。

今年也與韓國鱉島爵士音樂節締結姊妹音樂節，韓國Stellar Moments來台演出。各項活動詳情可上台中爵士音樂節網站查詢。