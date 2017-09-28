〈中部〉寒士過中秋 人安義剪送物資

2017-09-28

〔記者蘇金鳳、李忠憲／台中報導〕下週就是中秋節，為了讓經濟弱勢的民眾及街友也能跟一般人一樣感受到中秋節的溫暖，眾多愛心團體不約而同捐贈物資給弱勢民眾，社會局與人安基金會台中平安站昨日舉辦「寒士過中秋」；另外，台中郵局向喜憨兒基金會認購二○一一盒中秋月餅，轉贈給弱勢學童。

另外，台中市中義獅子會號召國際獅子會300-C1區內共十四個分會的會長們共同響應，募集了十五萬二千元，昨天捐贈近五百冊繪本及書車給家扶台中發展學園，希望透過親子繪本共讀提供慢飛天使更豐富的語言學習環境，增進溝通動機及與人互動的能力。

為了讓經濟弱勢、單親及街友也能跟一般家庭一樣過中秋節，社會局與人安基金會台中平安站昨日辦理「寒士慶中秋」的活動，共邀請三百多位寒士一起提早過中秋，除了義剪、義診，還贈送每年都必贈的沐浴用品、日用品及柚子等「寒士保佑包」，更舉行剝柚子比賽，讓寒士們有家的感覺，今年還多增加柺杖傘，讓行動較不方便的寒士不但可當柺杖用，也可遮陽擋雨。

一名五十九歲的王姓市民，從事保全業，獨居，今年三月時因手及腳部受傷，無法工作，沒有薪水付不出房租，流落街頭路倒，被送到醫院，護士建議尋求人安協助，而王姓市民安置在人安後，最近已找到工作，他說，一旦發薪水就自己租房子，很感謝人安半年來的照顧。

郵局認購憨兒月餅轉贈弱勢童

此外，台中郵局今年第四年與喜憨兒基金會合作，認購基金會二○一一盒中秋月餅，其中一二五○盒贈送給台中市國中、小弱勢學童。昨日上午在豐原舉辦捐贈儀式，送給豐原、太平、大肚區共廿三所學校。