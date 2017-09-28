〈中部〉「殺豬公」取3140個10元 男買金飾送妻

2017-09-28

〔記者湯世名／彰化報導〕新好男人！王姓男子日前抱著一個大豬公到彰化市美華珠寶銀樓，表示要殺豬公買金飾送給老婆做生日禮物，店家當場傻眼，幫忙把豬公開膛剖肚，總重二十三點五五公斤共三一四○個十元硬幣排列桌上，整整三萬一千四百元，歡天喜地的買了金項鍊、手鍊。王男說他花了一年多存錢，就是為了這一刻，店家看了直呼：「開店六十年沒看過這種景象。」店員還說：「真是好男人」、「他老婆嫁對人了」。

美華珠寶銀樓老闆周世強說，上星期六晚上走進來一名王姓男子，手上吃力的抱著一個紅色豬公，開口就說：「收不收硬幣，我要買項鍊？」讓他與店員看傻眼。

周世強將豬公大卸八塊，裡頭滿滿的十元硬幣傾洩而出，店員協助將硬幣疊成十個一疊，經清點總額高達三萬一千四百元，以每個十元硬幣重七點五公克來算，總重二十三點五五公斤。

王男說，他在心裡頭一直想買個好禮物送給老婆，這隻豬公天天餵，已經餵了一、二年，今天終於可以如願了。店家也體貼的為他貼選一條價值二萬九千多元的金項鍊，以及一條價值二千一百元的手鍊，讓他開心滿足的帶回家。

周世強說，他開店六十年，從沒看過這種用三一四○個十元硬幣來買金飾的顧客，讓他大開眼界，星期一他就把所有硬幣存入銀行；銀樓店員也嚷著「好浪漫喔！」「真是好男人」、「他老婆嫁對人了」！