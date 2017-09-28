〈中部〉800萬財產來源不明 李朝卿二審無罪

2017-09-28

〔記者張瑞楨、陳鳳麗／綜合報導〕前南投縣長李朝卿，被控其家族經營的萬春藥業公司，收受外商公司八百萬餘元匯款，再把其中的數十萬元轉匯給李朝卿，李朝卿辯稱是外銷浣腸劑獲利，檢方卻找不到製造設備，依貪污治罪條例的公務員財產來源不明罪起訴，南投地院一審判決無罪，台中高分院昨天仍判決無罪。李朝卿得知後表示，該判決證明司法是公正的。

前南投縣長李朝卿被控承辦風災道路修復工程與採購案時，向包商收取回扣案，南投檢方在調查貪污案，發現這起財產來源不明的「案外案」。

法官︰李無說明義務

起訴書指出，外商公司EEC MARKETING先匯款八百萬六千零六十九元給萬春公司（負責人是李朝卿之妻簡素端），再由該公司匯款至李朝卿帳戶內，李朝卿宣稱是外銷浣腸劑的獲利，檢方卻找不到製造浣腸劑的設備，員工做證辯稱是「徒手攪拌」，檢方以財產來源不明罪名起訴，南投地院判決無罪，檢方上訴，台中高分院昨日維持無罪判決。

台中高分院判決指出，李朝卿卻已說明財產來自於萬春公司，已經就「來源」有具體明確的說明。至於外商公司的匯款，李朝卿沒有義務提出合理說明，應由檢察官負有罪的舉證責任，且李朝卿不是萬春公司負責人，縱使沒有合理的說明，也不構成財產來源不明罪而判決無罪。全案如有符合刑事妥適審判法第九條第一項列舉的事項，判決抵觸憲法、違背司法解釋或判例，檢方才能再上訴。

李表示證明司法公正

李朝卿獲知判決後表示，該判決證明司法是公正的，當初不知為何檢方會把簡單清楚的事安上這個罪名，還好法官還其清白。至於涉貪案二審判決廿二年，該案會繼續上訴，努力討回清白。