〈中部〉師生目標跑8萬圈操場 募8萬閱讀經費

2017-09-28

虎山國小教學生懂付出努力

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮虎山國小昨提前舉辦「熱血教師為愛而跑」另類教師節活動，由老師帶著學生跑操場，學期結束前全校師生跑滿八萬圈，華光功德會就捐八萬元作為閱讀經費，校長身先士卒每天跑廿圈共四千公尺，鍜鍊身體外，也教小朋友「懂得付出努力」的道理。

草屯鎮虎山國小昨日舉辦教師節活動，除讓小朋友用大聲公說出對老師、志工…等人的感謝，也因該校設有「愛的書庫」，每週都有新竹物流的司機「藍色超人」義務運輸書箱，昨天請來新竹物流南投所經理吳維中，接受學校「藍色超人小助手」曹博偉代表致贈感恩卡片和水果，並與吳經理一起比出超人手勢。

華光功德會勉跑出健康和愛

昨日活動的壓軸就是「熱血教師為愛而跑」活動，華光功德會主動要捐八萬元給學校作為閱讀經費，老師們都認為應藉此機會讓學生了解「不能不勞而獲」的道理，想出全校師生每跑一圈操場（一圈二百公尺），功德會捐一元的方式，全校師生用一學期時間跑滿八萬圈操場。

昨日包括校長葉兆祺、督學呂毓卿，與全校三十名教職員工全數下場跑，而從幼兒園到六年級共二百六十名學生，也由導師帶著跑完一圈操場。

校長葉兆祺為了鼓勵小朋友努力跑，跑出健康和為學校爭取閱讀經費，他保證每天會跑廿圈操場，合計四千公尺，不論晴雨或平日假日，都不會間斷。

該校六年級學生簡瑞篁則訂出平日跑廿圈，假日跑六十圈的目標，他已跑了三個禮拜，葉兆祺說，簡瑞篁不只身體變好，而且上課更專心，功課也更好，可說一舉多得。