〈中部〉台大雲林設學士後護理系 明年招生

2017-09-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣大學下學年度起將在雲林開辦學士後護理學系，不分性別、年齡、大學畢業學系廣開招生之路，培育雲林地區的護理人才，因應長照及健康產業需求。

30名 不限性別、年齡

昨天下午在台大醫院雲林分院虎尾院區舉辦招生說明會，由台大代理校長張慶瑞主持，預計從下個學年度開始招生每屆卅人，要讀兩年半。

張慶瑞表示，雲林開辦學士後護理系是該校首次在非台北以外的縣市獨立招生，歡迎願意培養第二專長考生前來報名；台大教務長郭鴻基直言該校「新南向」，就是完成雲林設校的目標。

護理系系主任胡文郁說，學士後護理系是獨立招生，不參加大學學測或指考，有書面審查、面試、情境考試等，特別重視報考者服務熱誠，大學在校成績也是一項重要參考，雖不限年齡，但也提醒考生需衡量自身體力。

本身是古坑人的護理系教授高碧霞昨天也到場說明招生辦法，特別歡迎雲林年輕子弟加入，並提醒男生需服完兵役或不必服役者。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁強調，院方除全力配合也會爭取雲林縣政府等行政單位提供獎學金，初步規劃提供十名學生最後一年每年十萬元獎學金，鼓勵大家報考，更期待有企業或贊助者加碼。

立委劉建國期待台大早日落實雲林設校的承諾，尤其雲林是醫療資源分佈不均的受害者，希望台大學士後護理系開辦後，推動雲林成為護理人才培育基地。