〈中部〉（嘉義）社口媽巡行古香路 走訪埋田廟宇

2017-09-28

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕雲林縣西螺福天宮「社口媽」的信眾，古早時徒步行腳到嘉義縣朴子配天宮謁祖進香，社口媽薪傳文化協會前年首度探訪古香路，今年應媽祖指示再次舉辦，除再度走過已毀壞五十九年的六腳鄉三塊厝老池王廟，更首度到已埋在土中的蘇厝村大庄五福宮舊廟，在宗教活動中見證時代變遷。

10月7至9日 西螺徒步到朴子

社口媽薪傳文化協會企劃廖國棟說，協會考證日治時期大正十五年社口媽到配天宮進香的路關牌，尋回古香路，拜訪雲嘉四十多間廟宇；今年進香有一百五十多人報名，跟前年相比，有更多中年人、外縣市民眾參與，十月七到九日走完一百五十多公里，多數路徑都是鄉間小路。

老池王廟位於古時朴子溪渡船頭，可眺望朴子配水塔，公元一九五九年發生八七水災遭沖毀；鄰近地主李文傑說，原本熱鬧庄頭遷村到現朴子天星新村，三塊厝則物換星移、人跡罕至，老廟已無屋頂，僅剩殘壁。

拜訪沒屋頂破廟、地面殘存廟簷

嘉縣文化觀光局文化資產科長林君徽表示，請學者現勘發現蘇厝村大庄五福宮舊廟廟體現存屋簷有鋼筋，泥塑、裝飾等工法屬近代，研判一九七○年前後曾改建，深埋田中百年屬謠傳，不符古蹟標準，由廟體結構已毀，若硬拉起會恐損壞更嚴重，建議社區自行利用；廖國棟說，協會查考各廟文史，徒步探訪過程中進行解說，可讓信眾更瞭解歷史變遷、水文變化。

主祀關聖帝君的嘉縣大林鎮聖賢宮正殿昨舉行正殿動工儀式，聖賢宮創辦人徐双惠說，從購地、整地、提興辦計畫、興建臨時行宮、入火安座至申請正殿建照並動工，歷時七年多，建廟基地一千七百坪，正殿占二百○八坪，總工程費預計兩億元，希望信徒共同護持完成蓋廟。