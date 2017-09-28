〈中部〉輔具未流通？ 民怨看得到借不到

2017-09-28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市共有三處輔具資源中心，但民眾反映最近因親友受傷需使用氣墊床，到三處輔具中心租借卻都借不到，有的輔具中心明明可見多張氣墊床停放在走廊上，但承辦人員一下說都有人預定了，一下說因需檢修消毒，才沒空床可借，引發民眾質疑；市府社會局表示，將了解後設法改善。

台中市在南區、潭子區及沙鹿區共設有南區、北區及海線三處輔具資源中心，以提供氣墊床、輪椅、助行器等供民眾租借，因費用便宜，以氣墊床為例，只需保證金兩千元及每月租金八百元，最長可租用半年，若有需求可再延長一個月。

因身心障礙者、失能老人或中低收入戶等購買輔具，市府可提供一萬多元補助，許多民眾不想使用二手的輔具，皆會向市府申請補助，社會局則鼓勵民眾以租借方式，避免資源浪費；目前輔具資源中心的輔具多數來自民眾捐贈，經技師等檢修消毒後再提供民眾租借使用，中低收入戶可免費。

但有民眾因親友跌倒受傷，短期內行動不便，需使用氣墊床，近日詢問三區輔具資源中心卻都借不到，到北區輔具資源中心卻見停放有多張氣墊床，「看得到、借不到」，引發民眾質疑。

輔具中心：待檢修 但人力不足

台中市北區輔具資源中心物理治療師孫沛義表示，該中心共有兩百多張氣墊床，目前皆已出借，放在中心的氣墊床，有的是民眾剛捐贈或民眾使用後返還，因現在的氣墊床多採環保材質，使用兩年即會出毛病，民眾捐贈或使用後還回，中心需檢修清潔及消毒，確認無礙後才能出借，因儲放空間及人力不足，才會出現民眾看得到卻借不到的情形。

社會局要求設法改善

但民眾反映，三資源中心各自為政，輔具未互相流通，明明有床卻無法出借，顯見管理流程有很大改善空間；社會局表示，檢修時間應可縮短，將了解後設法改善。