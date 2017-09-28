〈中部〉科目調整 花博追加減預算過關

2017-09-28

議會將組專案小組監督

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博特別預算第一次追加減，藍營議員廿七日仍在議會揚言「資料要不到，無法審」、中央十三億元補助未核定，綠營議員則要求放手讓市府執行，市府也解釋資料已給、核定沒疑義；最後，追加減預算順利過關，議會將組成專案小組持續監督。

藍營議員說，花博預算資本門追減五．四億元，經常門追加五．四億元，理應提供具體項目與金額，這二個月一再調閱相關資料，但市府卻沒誠意詳細說明，僅屢次在不同場合承諾要提供資料，又一再自毀承諾。

議員們又說，花博並非機密預算，有關資料尚未提供，既無詳細計畫說明，也無基本管考資料可供參考，無法理解市府究竟在閃躲什麼，議會對此當然沒有背書的必要，更不知如何讓預算通過，要求市府再提資料。

藍營指出，經再次向農委會確認，花博「修正推動計畫」根本沒有送，沒有計畫農委會就無從審議，行政院又如何「核定」再補助十三億元預算？市府罔顧預算程序正義，竟將有瑕疵的預算送來議會審議，沒有民主法治觀念。

綠營議員謝明源、李天生、何敏誠、邱素貞等人則說，花博預算資料就在議員桌上，數據也都寫得相當詳盡，兼顧考量營運管理各面向的細部工作需求，議會應支持市府調整經費科目因應，讓花博預算通過，放手讓市府執行。

市府表示，議員所需資料於廿五日送達，不僅呈現各項預定工作計畫、相關預定工作內容與暫估經費細目也完整呈現，詳細說明此次計畫的調整項目，包括「館內佈展及營運」與「整體營運管理」兩項目，此次並未增加預算，僅是科目調整。

市府副秘書長郭坤明說明，市府並非提出「新計畫」予行政院審查補助，而是配合中央提高花博十三億元補助，修正「已經核定」的計畫書，議員所說的「未核定」實屬誤解，修正版花博推動計畫將儘速送中央審議。

經討論後，議會決議通過台中花博特別預算第一次追加減預算案，歲出資本門淨追減五．四億元，歲出經常門淨追加五．四億元，本次追加減後，總額為八十六億七千五百萬元不變；議會則組成專案小組持續追查。