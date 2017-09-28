〈中部〉水里中山橋替代便橋 今起交管3天

2017-09-28

舊橋封閉 新橋將施做吊樑

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十六線南投水里鄉中山橋現正進行改建，廿八日至卅日將在新橋施做吊樑工程，屆時既有舊橋將封閉作為施工區，往來車輛只能利用鋼便橋或市區道路行駛，公路總局信義工務段呼籲用路人配合交管，以維行車安全。

水里鄉省道橋樑中山橋是往返集集、水里，甚至是通往信義、魚池、日月潭等地的重要交通樞紐，去年因橋樑老舊重建，施工採「邊拆邊建」方式進行，現階段橋體拆除部分，橋墩已施作完成，廿八日起將吊掛放置大樑，屆時一旁尚未拆除的橋體將劃為施工區，暫時禁止通行。

單線雙向 砂石車輪流放行

信義工務段表示，橋梁工程目前進度超前四、五％，才會先行施作第一階段吊樑工程，該作業預計為期三天，每日上午九時至下午四時，屆時砂石車只能循工區旁的鋼便橋進出，並依照「單線雙向」輪流放行，小型車則引導至市區替代道路行駛，沿途均設置導引告示牌，各重要路口與橋樑兩端也會加派交管人員。

配合吊樑作業，緊鄰工區的鑄樑場，屆時載運大樑時也將進行交管，交管路段從中正路的岔路口沿著中山橋，擴及橋頭的自由路，以及外環加油站的博愛路，管制期間舊橋將封閉，用路人務必留意。

工務段也說，此次交管已做過沙盤推演，基本上施工期間大型車動線不變，只是需要耐心配合交管放行過橋；若是從集集往水里、信義方向的小型車，則可沿著名水路直走中正路，右轉民生路至水信路行駛，反之則從同樣路線反方向行駛。屆時若吊樑作業提前完成，上述交管作為也會提前解除。