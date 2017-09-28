〈中部〉（嘉義）中埔中庄仔市地重劃 2年內完成

2017-09-28

〔記者蔡宗勳／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉和睦村「中庄仔」聚落，距嘉義市二、三公里，卻屬農業區而未能開發，空間與環境雜亂無章，宛若和睦村的毒瘤，經過三十二年的努力，推動自辦市地重劃，昨天動土進入實質開發階段。

議長張明達表示，和睦村位於台十八線阿里山公路通往大阿里山與台南市白河區的咽喉要衝，由於交通便利，早已形成密集的聚落，又因鄰近嘉義市區，成了衛星小鎮，但是村落內仍有不少區域尚未開發，形成鐵皮屋、果園、雜草叢生亂象，而一街之隔卻是高級別墅區，顯得天壤之別、很不對稱。

縣長張花冠說，「中庄仔」土地編定現況是農業區，建物大多沒有建築執照，荒廢田地則是長滿灌木，一般人根本不敢進去，地方人士早就倡議辦理重劃來脫胎換骨，卻因有些地主不同意，致無法跨越重劃門檻，直到去年初發布實施變更中埔和睦地區都市計畫才有所突破，再經一年多的整合，終於在昨天動土。

縣府地政處長林聰利表示，和睦自辦市地重劃開發區的面積十一．五公頃，當中公共設施用地四．三五公頃，包含公園、國中小、機關、道路等用地。

開發商「捷合」公司人員說，預計兩年內完成相關工程，屆時中庄仔將從蓬頭垢面的村姑搖身變成充滿可塑性的少女，等房子次第蓋好，將是整潔又漂亮的嘉市後花園。