〈中部〉（雲林）樟湖國小舊校區活化 社區爭取認養

2017-09-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑樟湖社區活動中心九二一地震後成危樓，社區把閒置多年的經濟農場廳舍整理後當成社區藍染工坊兼村辦公處，不過空間狹窄，社區盼能把樟湖國小舊校區給社區活化利用，教育處表示，將待地質鑑定結果出爐，再評估活化計畫。

籌設產業中心 發展藍染觀光

樟湖國小舊校區在二○○九年莫拉克風災及大雨邊坡鬆動，專家評估後決議遷校，二○一三年搬遷到現在新校址，舊校區一直閒置至今。

樟湖社區理事長廖啟聰表示，社區這幾年推動藍染創意產業，藍染ＤＩＹ體驗也是社區旅遊行程之一，現在藍染工坊空間狹窄又緊鄰馬路，陳列空間不足，遊客多時甚至要站在馬路邊。

廖啟聰指出，舊校區因沒人管理，位在二樓化石館內許多珍貴化石遭竊，其他地方跟以前沒什麼差別，校舍牆上的馬賽克貼花沒有損壞，校園景觀依舊很美，常有許多遊客前往參觀、休息。

廖啟聰說，舊校區因位在村庄中心，很適合活化做為社區產業中心，可規劃藍染工坊、遊客中心、社區產業展售中心，化石館也可整理再開放，廚房設備都有，甚至可做為老人關懷據點、長青食堂。

縣府︰評估華德福或社區使用

縣府教育處長梁恩嘉表示，縣立華德福高中目前仍借用山峰國小校舍上課，由於學生人數增加、校園空間不足，為免影響學生學習，教育處積極協助尋找適合地點，樟湖國小舊校區地質安全無虞的話，教育處評估讓華德福高中到樟湖舊校區。

梁恩嘉指出，社區有意願認養使用，縣府也樂觀其成，目前樟湖國小舊校區地質安全監測還在進行中，期末報告年底出爐，確定安全無虞時會再邀集相關單位研議。