〈南部〉歸仁敦源聖廟 震後修復啟動

2017-09-27

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕有「新豐區孔廟」之稱的歸仁敦源聖廟，迄今已九十年歷史，雖屬私人產權，卻被視為地方文風的代表，二○六強震時嚴重毀損，市政府努力爭取賑災善款，協助復建，連同設計、監造等，整修總經費八百萬元，昨天正式開工。

市政府文化局長葉澤山昨天在開工典禮上，談到了當時爭取善款的艱辛過程。他表示，敦源聖廟屬於私產，不是獲保存的古蹟、聚落，也非歷史建築，尤其土地很多人持分，處理困難，建物早有破舊的老問題，但公部門資源無法挹注，整修一直受到耽擱。

葉澤山強調，去年二○六地震後，敦源聖廟的修復有列入討論，但在災後捐款專戶及監督委員會審議期間，意見紛歧，當時擔任市長的閣揆賴清德，以新豐區祭孔已成為公眾事務的觀點，強力遊說，才順利爭取到經費。

市政府文化資產管理處昨天在敦源聖廟廣場設立香案，道長帶領地方各界上香祝禱，祈求施工期間一切平安、順利，隨後進行擊錘儀式，宣告災後修復計畫正式啟動。

開工典禮除了葉澤山與各區長、市議員、學校代表等列席之外，還邀請到敦源聖廟管理人林嘉璋，以及極力推動修復、保存的「反璞歸珍」文史工作者劉青慈參加，各界貴賓齊聚，場面熱烈。

文資處長林喬彬指出，敦源之名來自於清光緒初成立的地方國學社團，日治時期的一九二七年，各界共同募款建廟。

敦源聖廟雖為民間私有，但每年都由龍崎、關廟、歸仁、仁德、永康等新豐區五個公所輪流主辦祭孔大典，極具教育意義，也是地方文風的展現。

這次將針對建物壁體、地坪等結構進行補強，也會展開屋頂、木作、門窗、彩繪的損壞修復，工期為兩百七十天，預計明年中完成。