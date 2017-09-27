〈南部〉藕粉技藝難傳承 老農獨撐產業

2017-09-27

〔記者王涵平／白河報導〕蓮藕粉產季開始，技藝傳承難見新血加入，在日曬藕粉壯觀場面，依舊僅見老農展現純熟手藝，用心延續藕粉的美好滋味。

以往白河蓮藕粉多在十一月開始製作，近幾年蓮田種植面積增加，有蓮農提早挖藕製粉，搶鮮上市。

林姓蓮農表示，製作藕粉需先將蓮藕去頭去尾再洗乾淨，絞碎後用水煮成漿，約經過四小時，藕粉粉質沉澱，將水濾掉，待藕粉充分去除水分後，放在碗公凝固，隔天等藕粉乾燥後，再用人工削成一片片藕粉片進行日曬。

由於藕粉製作幾乎全需手工，在農村人口嚴重外流，多數年輕人不願接手的情況下，目前蓮花產業還是只能靠為數不多的老人工支持，而對於傳統蓮藕粉產業的未來發展，老農只能邊做邊慨歎。

工作辛苦 年輕人不願意學

老農表示，以往秋涼時製作藕粉，還比較輕鬆，現在氣候異常，已過秋分的氣溫還高達卅幾度，整個人包得緊緊的，體力實在有點負荷不了，這種工作現在也少有年輕人願意學。

事實上，農村缺工的情形普遍存在，而農作採收多需經驗累積，不是隨便請個工人就能現學現賣。蓮農指出，蓮子開始採收的時候，雇工常得一早開始趕場，巡完一處蓮田可採收的蓮子，馬上趕赴下一處。

採收蓮藕也不例外，手腳俐落的農婦與外配人數固定，因此蓮農會私下協調挖蓮藕時間，讓這批人可以輪流幫忙，而親朋好友「相伴工」也很有幫助。有些蓮農因種植面積較小，就會找面積較大的蓮農一起採收，人力、機具一起運用，不用另外費心安排時間與雇工。

蓮農指出，蓮花產業需要大量人工，生產成本高，雖然國人愈來愈有養生觀念，蓮子、藕粉銷售與價格不錯，但缺工情形如未改善，產業前景堪憂。

中央地方努力 解決缺工

農村人口流失嚴重，為解決農業缺工，除中央招募農業技術服務人員，地方也透過農會系統媒介短期農事人力。

南市農業局表示，為解決缺工問題，農委會辦理農業技術服務團招募農業師傅，除了有工資，還有就業獎助與務農基金。 台南市領先全國開辦外役監受刑人投入農務，協助有機農場播種及搭建溫網室等工作。此外，地方如有農業缺工也可洽詢區農會，可提供媒合農業技術人員。