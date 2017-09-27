〈南部〉生態交通盛典 轉角看見表演

2017-09-27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○一七生態交通全球盛典十月一日在高雄哈瑪星登場，除了展現綠能生活外，高市府也安排近七十場次的多元藝文表演，以綠色藝文生活概念，邀請來自世界各地的旅人，輕鬆步行串聯每個街角展演場地，欣賞代表台灣之美的表演藝術，感受高雄豐富親切的藝文生活魅力。

高市文化局指出，此次在哈瑪星活動區域內，將與中山大學西灣藝穗節結合，中大型戶外演出包括紙風車劇團、朱宗慶打擊樂團、中山管樂團、阿卡貝拉人聲合唱團，還有高雄獨特的傳統皮影戲、傀儡戲、布袋戲、歌仔戲團，以及在地年輕表演者組成的街頭行動劇、舞劇、音樂劇等。

其中，為了讓國內外旅客見識台灣獨特的傳統偶戲，在鼓波路與鼓南路口演出四十五場，每場約卅分鐘。另文化局也與南台灣表演藝術協會合作，安排四個高雄年輕活力的表演團隊，在臨海一路與濱海一路口演出街頭短劇，每場次卅分鐘，一天下午三場；民眾在十月的假日，隨意漫步哈瑪星街頭，街頭轉角都能感受到高雄表演藝術豐富樂活的能量。

〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○一七生態交通全球盛典，將於十月一日起在哈瑪星登場，生態交通全球盛典創辦人Konrad Otto-Zimmermann，及國際組織ICLEI（永續發展理事會）團隊，昨天抵達高雄，與高市府召開聯席會議。Konrad Otto-Zimmermann實地走訪哈瑪星社區，他認為哈瑪星社區將成為各國際城市代表學習的標的。