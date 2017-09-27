〈南部〉高雄電影節創先例 自製開發VR短片

2017-09-27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○一七高雄電影節下月登場，超過兩百部國內外精選影片，將於高市圖總館、ＭＬＤ台鋁、高市電影院及台北光點華山四地展開；雄影今年首創國內影展先例，自製開發ＶＲ電影，一口氣推出五部ＶＲ短片世界首映，精彩可期。

下月登場 影片逾200部

雄影指出，年度主題「慾望之味」帶來《蒲公英》、《巧克力情人》、《黑店狂想曲》等經典美食電影，策展人黃晧傑表示，因應目前台灣整體低迷的氣氛，因美食而生的電影盛宴深具鼓舞且解放的力量，不論是因「飲食」而生的美好感受，甚或品嘗食物而誘發出更深層的慾望，「飲食」電影每每是對於生命的讚頌或叩問。

除了提供精彩而多元的電影饗宴，高市副市長史哲指出，高雄電影節今年將領先全台影展，率先推出高雄製造的「ＶＲ電影短片」單元「高雄VR Film Lab」，結合高雄的文化地景，邀請五位導演徐漢強、廖克發、邱立偉、許紘源、賴冠源，一同改變創作模式，從腳本編寫影像拍攝後製技術，挑戰ＶＲ電影創新指標，期望能以嶄新技術VR360（虛擬實境），創造電影圍繞身邊，甚至穿越時空的奇幻感受。

高市文化局長尹立也體驗金獎導演徐漢強，創作ＶＲ體驗神奇觀落陰的笑彈喜劇《全能元神宮改造王》片段，戴上ＶＲ頭盔透過大銀幕放送眼中視界。徐漢強笑說，根據網友的解釋，「ＡＲ就是陰陽眼，而ＶＲ則是在觀落陰」，於是他才會用觀落陰的題材，創作出這部短片。