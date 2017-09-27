〈南部〉C–Bike租賃站 全國首創設空品感測系統

2017-09-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車CityBike（簡稱C–Bike）運量已突破一千五百萬人次，今年完成三百站，上看四百五十萬人次，更導入物聯網概念，全國首創租賃站結合智慧空品感測網，選定五十站增設空品微型感測系統，可偵測對人體有害的PM2.5，隨著鐵路地下化工程明年八月通車，沿線長十五公里綠色廊道將納入整體規劃。

50站增設 可透過APP了解空品

市府環保局長蔡孟裕表示，CityBike營運迄今邁入第九年，運量逐年成長，已突破一千五百萬人次，月平均使用人次由營運初期約一萬餘人，提升至月平均使用人次超過卅六萬人，今年更完成建置三百站，超過四百萬人次，預估減碳量約三千公噸，相當於增加三百公頃林地。

C–Bike完成建置300站 運量成長

環保局更導入物聯網概念，結合智慧空品感測網建置對「環境」有感覺的租賃站，首波選定五十處租賃站，設有空氣品質微型感測系統，不僅可偵測溫度、濕度、一氧化碳，連PM10（懸浮微粒）、PM2.5（細懸浮微粒）等也能偵測。

尤其高市每年十一月至隔年三月進入空污高峰期，環保署雖設有十二座監測站，但CityBike租賃站分布北至茄萣海岸公園、南至林園漁港公園，沿著捷運、輕軌及觀光景點設置，更貼近民眾生活需求，只要透過手機APP系統，就能了解周遭空品狀況。