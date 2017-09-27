〈南部〉台東高中職第一所 關山工商辦營養午餐

2017-09-27

〔記者王秀亭／關山報導〕「想為學生省錢，又能吃飽、營養均衡。」台東縣高中職學生午餐多以外訂便當為主，餐飲安全及用餐品質難掌握，關山工商從這學期起開辦全校營養午餐，連餐具清洗都由校方解決，是台東縣第一所有全校營養午餐的高中職校。

關山工商校長陳威男表示，該校學生三百多人，以往午餐開放學生自由選擇，校內的員生消費合作社、校外便當店或小吃店是主要選擇，多年來發現部分學生將家長給的午餐費「省下來」做其他用途，學生的用餐品質及安全難以掌控。

校方曾嘗試由固定便當店供應六十元便當，飯菜量常讓學生大喊吃不飽，遂向教育部國前署爭取經費，從這學期起開辦全校營養午餐。

每到中午用餐時刻，學生人數少的班級就集中到員生消費合作社用餐，由值日生負責打菜，陳姓學生說，好像回到了國中小學，可以和同學們吃一樣的菜色，大家不會為了菜色而比較，五十五元就能吃得飽，還蠻划算的；也有學生卻認為，到了高中還不能選擇自己喜歡的午餐吃，而且菜色不夠多元，好像是國小學生一般。

收費55元 餐盤由學校代為清潔

三菜一湯附加一週兩天的水果，收費五十五元，餐盤也由學校代為清潔，陳威男說，較外訂便當一個動輒七、八十元，學生午餐費用更省，吃飽吃好，不再多花錢買飲料零食，每餐由營養師把關，營養更均衡，校方也會為付不出午餐費的弱勢學生，爭取社會資源協助。

陳威男指出，關山工商廚房未來不僅是供應全校營養午餐的廚房，盼有機會資源整合，成為鄰近小學校的中央廚房，就近供餐，甚至因應社區需求，可進一步結合運用。