〈南部〉屏東地景藝術節 穿梭眷村尋寶趣

2017-09-27

10月開幕 妝點屏市勝利新村

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府配合文化部推動的「再造歷史現場」等計畫，爭取七．四億的預算進行修復，讓屏東市區的眷村再起風華，目前已進入漫長的施工期，為保持眷村溫度，縣府規劃屏東地景藝術節，十月起在屏東市勝利新村登場，十座大型裝置藝術豎立或隱藏在街角巷弄，等待民眾尋寶。

屏東市的日治時期飛官宿舍群保存完整，縣府多年來跟國防部協商後，勝利、崇仁新村共保留了七十一棟一百一十戶，今年又再增加崇仁新村通海區十二棟，都獲登錄為歷史建築；修復工程將持續到明年，縣府認為過程中需持續保持民眾對眷村的關注，今年首次規劃地景藝術節。

作品呼應眷村歷史、文化或環境等議題，以四百五十個紅色塑膠椅子組成的「圍廬」，靈感來自於眷村孩子家家戶戶串門子，居民生活情感緊密且團結；近千根曬衣竿編成的「築籬笆」不只以名稱呼應眷村歷史，也以藝術重新構築昔日的眷村地景；「盔探世界」以飛行員的帽型打造超大頭盔椅；「收藏記憶」用陶瓷燒製眷村家戶門牌。

觀光傳播處長黃建嘉表示，地景藝術節除了眷村元素，還有一些小品令人會心一笑，其中「小虎戰隊」參考二戰時期美軍在台成立的飛虎P40戰鬥機外型，結合曾服役於屏東空軍F86戰機的外觀塗裝，製作一架小模型機，讓小朋友喜愛的熊熊、兔兔變成主角，充滿童趣。

地景藝術節展出至明年二月二十八日，十月一日開幕當天將有許多活動，歡迎民眾參與。