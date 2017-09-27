〈南部〉育兒資源中心僅3處 社會局︰名稱誤解

2017-09-27

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了催增生育率，各縣市紛紛祭出家庭育兒等相關福利，不過台南的育兒資源卻被質疑不夠完善；議員林美燕昨質詢社會局指出，全市只有新市、安平及佳里三處育兒資源中心，在六都中吊車尾。社會局長劉淑惠回應，這是名稱上的誤解，相關育兒機構已有十三處，未來還在增加中。

相關育兒機構 已有13處

林美燕指出，有關嬰幼兒托育空間及幼兒遊戲空間，高雄多達十七處、台北市十三處、新北市十二處、桃園和台中各五處，其中高雄還依照不同年齡層規劃活動區域，也提供多場親職課程及照顧諮詢，為新手爸媽解釋育兒的疑難雜症，台中更以「一區一親子館」為目標，還把托育資源中心升級為親子館，反觀台南卻只有三處育兒資源中心，完全打臉「幸福城市」的口號。

對此，劉淑惠強調，這是名稱上帶來的誤解，台南的社福機構目前朝著整合概念進行，育兒資源中心的確只有三處，但親子館、家庭福利服務中心也都有含括上述服務，所以算起來總共有十三處，而且新營還有一間親子館將在年底正式營運。

社會局指出，預計民國一○七到一○九年設置十五處托育家園，特別是針對廿二區尚無托嬰中心地區，此案也已提送前瞻計畫，四年內還會新增兩處大型親子館、十處家庭福利服務中心，持續營造「有感」的友善托育城市。