〈南部〉世界台商會閉幕 陳建仁感謝響應新南向

2017-09-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「世界台灣商會聯合總會第二十三屆年會」昨下午舉行閉幕典禮，副總統陳建仁出席，他感謝台商響應新南向政策，也強調台灣各項經濟指標好轉，歡迎台商投資台灣。

第二十三屆世界台灣商會聯合總會總會長林見松，昨發表卸任感言，他表示，政府積極推動新南向，面對這些無邦交的國家，深耕當地的台商將可提供政府務實的方向，呼籲政府整合新南向的資源，多聽取當地台商的意見。

副總統陳建仁致詞表示，政府會多聽取台商意見，將新南向工作做得愈來愈好。

陳建仁細數蔡英文政府上任一年多來，推動改革的成績，包括公教年金改革、司法改革、不當黨產等。他強調，「改革不會停，台灣沒有浪費時間的本錢。」接下來將推動稅制改革、國土規劃等。

陳建仁指出，這一年來，台灣各項經濟指標好轉，景氣燈號去年七月由黃藍燈轉為綠燈後，連續亮出九顆綠燈，股市站上萬點超過一百天，創歷史紀錄，政府也歡迎台商能回台投資。

陳建仁昨上午則先頒獎給中華民國第二屆海外十大傑出青年，今年有兩個名額從缺，共八名海外青年獲獎，包括在馬來西亞發展綠色農業的全宇生技董事長彭士豪、協助台越經貿互動的世界台灣商會聯合總會青商會會長邱臣遠等人，領域遍及政治、公共服務、醫療服務、法律、農業、商業，每位背後都有一段奮鬥故事。

陳建仁稱讚得獎者，「因為有你們，讓全世界看到台灣」、「你們是台灣之光，因為你們發光發熱，讓世界知道台灣是可以培育人才的地方」。