〈南部〉輕軌一階14站 全線通車了！

2017-09-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段C12駁二大義站至C14哈瑪星站，昨下午舉行通車典禮，典禮過後，一階十四站於昨傍晚開始全線通車，也將擔綱十月份在哈瑪星登場的生態交通全球盛典主角之一。

與高雄捷運有兩處交會

高雄市長陳菊昨率領市府團隊，偕同交通部次長范植谷、西班牙CAF公司全球專案總經理Felix Fernandez、多位立委及市議員，共同見證台灣交通史的新頁。

陳菊表示，輕軌從規劃到通車，過程中遭遇若干困境，感謝市府團隊、工程單位、議會克服萬難與大力支持；她並公開肯定相關局處的努力，聯手造就這條城市移動的地標，強調市府團隊要把美麗留給高雄，過程中所有辛苦跟困難，「我們（團隊）承擔」。

陳菊也沒忘記為高雄的大事、十月的生態交通全球盛典再做宣傳，鼓勵大家持一卡通搭輕軌（高捷也行）來哈瑪星，體驗綠色運具示範空間。

高雄輕軌第一階段C1至C14站全長八．七公里，於民國一○二年六月動工，一○四年十月先由C1到C4試營運，接著C4到C8（去年六月）、C8到C12（今年六月）陸續通車，C12到C14昨天加入。

輕軌一階全線通車後，與高雄捷運有兩處交會，分別為C14哈瑪星站與高捷橘線西子灣站、C3前鎮之星站與高捷紅線凱旋站，可望建構捷運、輕軌第一個路網。

輕軌一階通過哈瑪星、駁二、漢神商圈、高市圖總館（三多商圈）、高雄展覽館、集盒貨櫃文創、台鋁、夢時代、原民故事館等高雄指標景點，未來更會成為亞洲新灣區動脈，串聯興建中的流行音樂中心、旅運中心（郵輪）等處。

捷運局表示，全線通車初期仍維持上午七點至晚上十點發車、每班十五分鐘，會視人潮評估加密班距。