〈南部〉台東寶桑派出所落成 美得像民宿

2017-09-27

〔記者王秀亭／台東報導〕台東警分局寶桑派出所舊廳舍原本是市區派出所中辦公空間最小的所，昨天遷移新址落成啟用後，轉身為台東市區最大所，全新的四層樓建築，就像積木般堆疊而上，不少民眾直說像民宿，台東縣長黃健庭表示，台東市四維路、臨海路重劃區去年底變更為旅遊服務區，是未來新發展的區塊，寶桑所搬遷至此將對未來的發展有所助益。

寶桑所管轄區域是台東市最早發展的街區，舊派出所位在中華路、寶桑路口，從七十年興建後歷經多次擴建，常被民眾說是「組合屋」，室內外空間都狹小，連停警用車都成問題，洽公民眾更難找到停車位，經台東縣政府斥資四千兩百萬元，將位在四維路與精誠路口的報廢宿舍改建，一次解決空間不足等問題。

黃健庭指出，四維路、臨海路與海濱公園的重劃區目前為旅服區，未來四維路將向海濱公園繼續延伸，雨水下水道也會配合延伸，寶桑所落成不只解決辦公空間老舊問題，周邊海濱公園及外環道路的連結，居民生活環境將大幅改善，也會帶動周邊未來的發展。

由於新址位於台東市四維路夜市底，夜間打燈後更加明亮，寶桑所長陳景弘說，上週起陸續搬遷到新址，已有不少民眾前來拍照打卡。

員警說，舊所空間狹小，連偵訊室僅用屏風間隔，值班台、辦公室走幾步路就到，到了新所後，偵訊空間更隱密，走路的時間也變多。

寶桑所除一樓為辦公空間，二樓以上皆為員警宿舍，採四人一套房的格局，台東警分局表示，除提供該所家住外縣市的員警，也開放各所員警申請，因所有設備皆為全新，宿舍又接近海邊，已有不少員警準備申請，目前已有六人入住。