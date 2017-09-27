〈南部〉山泉不穩定 獅子、牡丹盼接引自來水

2017-09-27

鄰近水庫 自來水普及率不到5成

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣自來水普及率僅五成，居全國最低，民眾卻發現到觀光指標區恆春鎮及車城鄉自來水普及率分別為九成八、九成七，全縣最高，而同樣位於恆春半島且離牡丹水庫不遠的牡丹鄉及獅子鄉，普及率卻低於全縣平均值以下，鄰近的滿州鄉也只有五成一，水公司表示，過去這些鄉鎮居民的自來水接管意願不高，如果時空環境改變，還是可以再做意願調查。

牡丹與獅子兩鄉公所皆表示，隨著環境及氣候的改變，山泉水流量及水質已不如過去穩定，原鄉生活不易，政府應基於照顧偏鄉百姓的立場，主動為部落居民接引自來水。

水公司七區管理處表示，恆春與車城均列為地下水管制區，加上當地觀光產業興盛，用水需求量大，牡丹水庫原先設計以供應恆春、車城等恆春半島鄉鎮為主，因有餘裕，才逐漸往北支援用水。

但位於牡丹水庫所在地的牡丹鄉自來水接飲率僅四成九，隔壁的獅子鄉僅三成三，觀光活動熱絡的滿州鄉也才五成一，與鄰近的恆春及車城兩地落差甚大，水公司認為是原鄉山泉水取用方便，影響部落居民花錢接引自來水的意願。

不過，獅子鄉公所表示，在草埔地區進行的台九線隧道工程，破壞該鄉水脈，山泉水流量明顯減少，水質也不穩定，許多鄉民都反映要求接引自來水。

牡丹鄉公所也說，因水質變差，水量也不穩定，鄉民願意飲用山泉水比例並不高，且多次向水公司反映，應儘快接管供應自來水，但至今並未改善，身為牡丹水庫所在地缺乏自來水，實在諷刺。

過去意願低 水公司︰可再做調查

水公司七區管理處表示，獅子鄉公所為爭取自來水曾做過意願調查，但鄉民意願並不高，如果時空環境已經轉變，相關鄉鎮仍可再做意願調查，若能通過水利署補助門檻，水公司願全力配合。