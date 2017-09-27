〈台北都會〉上千粉絲擠爆市府 熊讚不排除南下

2017-09-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運吉祥物「熊讚」升格為台北市政府吉祥物，昨首辦粉絲見面會，一千五百個號碼牌秒殺，粉絲年齡層小自一歲幼兒，上至高齡七十二歲，上千名熊粉擠爆市府大樓，「熊讚」出場時，等候多時的熊粉無不拿起手機狂拍照，宛如巨星登場的陣仗，北市觀光傳播局透露，未來可能安排「熊讚」到中南部，與粉絲們見面互動。

「熊讚」本月廿日經由市長柯文哲授證，正式成為北市府吉祥物，昨下午兩點見面會，大批粉絲不到中午就等著排隊入場，可以領到一本由郝廣才著作的繪本《熊第一》，以及世大運明信片。

「熊讚」逐一親切替熊粉簽名，年紀最大粉絲則是高齡七十二歲、行動不便的吳姓阿嬤，「熊讚」還給阿嬤一個「大擁抱」，溫暖所有熊粉的心。「熊粉」黃小姐說，「熊讚」很活潑，胖胖外型也很有特色，參加見面會就是要跟「熊讚」合照。

背著一歲八個月大幼兒的李小姐也到場排隊要見「熊讚」一面，懷中幼兒還會豎起拇指喊著「熊讚Bravo」，十分可愛。李小姐說，「熊讚」有種特別的親和力，第一眼看到後就愛上「熊讚」，以後「熊讚」有活動都會盡量參加。

觀傳局專員王大同表示，「熊讚」接下來會以參加公益、教育活動為主，另外也有市政宣傳活動，目前還在規劃中，如果有需要「熊讚」出席活動的團體，可到台北旅遊網專區申請，但要提前兩週。