〈台北都會〉公務員加薪3趴 估多花20億元

2017-09-27

〔記者鍾泓良／台北報導〕中央日前宣布公務人員加薪三％，台北市財政局、主計處昨首次到台北市議會財建委員會報告，議員林國成詢問，主計處目前預算都已送出，北市府要從哪裡找錢？主計處長梁秀菊表示，行政院還沒有正式行文過來，市府估算增加預算約廿億元，目前方案為公務單位部分可以先看有沒有人事費剩餘去支應，不然就是追加預算，而學校、捷運公司及自來水事業處等有基金的就先用基金再併決算。

賴清德八日接任行政院長，隨即在十二日宣布，明年度軍公教將加薪三％，初估需兩百億元預算，而根據其昨於立法院的施政報告方針，明年元旦起，勞工每月基本工資調升至兩萬兩千元，每小時基本工資調升至一百四十元，軍公教人員也將加薪。

但此消息一宣布，各縣市都愁沒錢，行政院主計總處主計長朱澤民十四日表示，中央會補助十四個縣市所增加的人事費用，但財政餘裕的六都、新竹市與金門縣則不予補助。

議員建議 比照中華電信加6趴

議員陳重文也質詢表示，之前市長承諾臨時人員也要比照加薪，梁秀菊表示會依照辦理。但議員林國成認為加薪三％太少，表示交通部長賀陳旦說中華電信加薪可超過五、六％，認為北市府也應該這樣考慮。

至於中央已宣布只補助十四個財政狀況比較差的縣市，其中排除台北市等縣市，議員戴錫欽認為，如果市長柯文哲可以用之前砲打中央的氣勢去爭取，搞不好也可以爭取到補助。