〈台北都會〉怕會更塞 北市仁愛、信義路不改雙向

2017-09-27

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市東西向主要幹道仁愛路為解決車流壅塞問題，三十八年前就調整為僅允許東往西單向通行，然因去年底交通量下降，台北市交通局今年上半年研擬讓仁愛路，連同信義路恢復雙向通行，但經過約半年評估後，交通局昨表示，若恢復雙向對交通衝擊太大，恐造成駕駛要駛離仁愛、信義路，可能要多花二十分鐘車程，因此暫時作罷。

作為台北市東往西向交通主要幹道的仁愛路，在一九七九年為改善景福門圓環交通狀況，由台北市政府規劃改為單向道，僅公車有專用道可雙向通行，直至去年底，交通局觀察仁愛路晨峰交通量下降五％，認為有檢討必要，研議仁愛路連同信義路改回雙向通行，卻發現若兩條幹道都恢復雙向通行，不僅不方便沿路居住民眾出入，對仁愛路與建國南路口、信義路與建國南路口等幹道路口都會造成衝擊。

駛離兩路 恐多花5到20分鐘

交通管制工程處長葉梓銓說明，委託研究發現，若仁愛路、信義路都恢復雙向通行，整體路網的總延滯時間將比平時增加三百秒至一千兩百秒，意即駕駛要開車駛離仁愛路或信義路的時間，得多花五分鐘以上，甚至在下班尖峰時段得多花二十分鐘，所以目前覺得不太可行。

至於仁愛路單獨恢復雙向通行可能？葉梓銓說，因觀察二○一六年仁愛路的晨峰交通量，比二○一一年少了約五％，原先認為可行，但事實上，昏峰的交通量增加很多，且仁愛路單獨恢復，並無法分散信義路車流，反而會因此縮減兩個車道，使得仁愛路與建國南路口、仁愛路復興南路口的行車服務水準會從D級降到E級，甚至F級。

若改雙向不習慣 里長說擾民

文祥里長李淑珍也說，在地民眾對於往東走信義路、往西走仁愛路已經習慣，如果改回雙向通行，所有沿路的巷弄也得跟著一起改，而且新增的車流方向會使得居民回家變難，等於多花錢又擾民，一直以來都不支持改回雙向。

車流量若能下降 會重啟評估

交通局長張哲揚則表示，雖然這次研擬雙向通行暫緩，但不代表從此放棄，交通局每年都會做交通量調查，若仁愛路、信義路兩條幹道的交通量能同時下降達五％，就會重新啟動評估。 至於車流量如何下降，張表示，只能推廣大眾交通運具減少私人運具，包括實施幹線公車，以及未來可能推出的公車、捷運月票等措施。