〈台北都會〉小時吃不起月餅 贈百盒與弱勢生分享

2017-09-27

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋節將至，新北市中和國中昨致贈弱勢學生月餅，買月餅請學生吃的台北市生命線協會副理事長程長和說，小時候因為家裡很窮，很羨慕別人有月餅可吃，「我很想帶顆月餅回家和媽媽分著吃」；如今事業有成，贊助學校一百盒月餅，並長期低調贊助學校，鼓勵弱勢學生好好努力，將來回饋社會，讓每個人都吃得到月餅。

現在很多人看到月餅就害怕，但還是有許多家庭珍惜全家團圓一起吃月餅的時刻。中和國中輔導主任陳芝仙說，學生們知道能拿到一盒月餅都很開心，有人特別在感謝卡寫上心意︰「謝謝程董事長！讓我在中秋節可以吃到月餅，也讓我能帶著月餅回家與家人分享。」「正愁著要不要花錢買月餅…」雖然只是一盒愛心月餅，卻讓師生感受到社會溫情。

程長和說，父親是軍人，他有七個兄弟姊妹，家裡寅吃卯糧，小時候最大夢想是中秋節能吃到香噴噴的月餅而不可得。他靠著半工半讀完成學業，台北工專畢業後努力工作，到現在經營進口貿易公司；程長和很惜福，自謙因緣際會能幫助國中學生，自己也很開心！

中和國中弱勢生有四成

中和國中校長呂治中說，中和國中的弱勢學生比例高達四成，幸好有像程長和這樣的人成為弱勢學生的貴人，連續多年低調贊助學校的寒冬送暖經費，今年更一口氣資助學校八十七萬元的急難救助經費，用行動支持學生能安心向學，且為善不欲人知。

學生們以自製的乾燥花和小禮物回贈程長和，師生並以感恩歌曲表示謝意，程長和期許在座學生只要敦品勵學，將來都會是社會上有用的人才，可以造福更多的人。