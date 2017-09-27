〈台北都會〉贊助黑道拍MV？ 北市文化局：三天內查清

2017-09-27

〔記者鍾泓良、郭安家、黃建豪／台北報導〕台大校園日前舉辦中國新歌聲演唱會發生打人濺血事件。民進黨議員王世堅昨質詢時，先播放一段廿二日於網路上架的「屁孩王」MV影片，其中內容包括黑道火併跟投擲煙霧彈等，最後列出感謝名單時，除了出現統促黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋、安樂之友會外，竟然出現台北市政府、文化局、工務局、文化基金會、台北市電影委員會、警察局萬華分局。王痛批，市府與黑道竟然蛇鼠一窩，直說是北市府有史以來最可恥的一天。

王世堅直說，過去文化局、文基會從來沒有公然贊助黑道，更指這群人不僅黑，背後更是紅色中國當靠山。他對著台上官員說，只要領公家薪水就是公僕，就要捍衛學子跟台灣價值，直批市府就在推崇最無賴的黑色文化。

文化局長鍾永豐回應，影委會應有協辦，將會馬上調查，再補充影委會通常接受協辦事項時，不會去審查、干預拍攝內容，但承諾會在三天內給議員交代。

民進黨籍市議員李慶鋒於市議會教育委員會表示，二○一五、二○一六年前兩次活動，「中國好聲音台灣行」、「中國新歌聲台灣行」，文化局並非協辦單位，今年卻成為協辦單位，且文化局知道演唱會場地在台大田徑場，時間是開學日，為何沒提醒校方或主辦單位重視學生使用田徑場的權利？年輕學子不反對兩岸音樂、文化交流，但不應在台大校園內舉辦商業活動。

民進黨市議員江志銘在議會質詢時指出，中國新歌聲的主辦方，包括上海市海峽兩岸交流促進會，是中國統戰機構，文化局作為協辦機構，應謹慎維護國格、注意有無被矮化，但發生爭議後卻未公開譴責，反而幫忙掩護大事化小；更說柯文哲一味親中，以為辦好台北、上海雙城論壇就能連任，乾脆不要辦雙城論壇，議會也會把關論壇預算。