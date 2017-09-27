〈台北都會〉柯「避免入校園執法」說 議員：害警裹足

2017-09-27

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕「中國新歌聲」演唱會釀流血暴力事件，相較於民進黨大力抨擊市長柯文哲的台北、上海雙城論壇及兩岸政策，國民黨市議員支持兩岸交流、認為此事泛政治化，並指流血事件發生的當天早上，市長柯文哲已提醒相關單位，避免警方進入校園執法，但也讓員警面對暴力裹足不前。

市議會教育委員會昨上午進行「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」事件報告，在國民黨市議員汪志冰等人追問下；文化局長鍾永豐說，他在活動當天曾與市長及副市長保持聯絡，場地內協調的最高層級是他本人，「但市長（柯文哲）有提醒，台大有自治的傳統」。現場國民黨市議員紛紛質疑就是因此導致員警裹足不前。

不過，台北市警局大安分局長楊鴻正表示，他沒有接到相關訊息；活動前市警局及文化局未召開跨局處會議，警局也是從社區網站及台大PTT獲知滋擾情資，並從台大學生會臉書獲知會召集學生抗議。他曾親自致電台大主秘林達德討論警方如何協助，但基於校園自治，不同意檢警進入校園維安，為此警局仍調配四十名便衣警察，加強周邊巡邏。

國民黨市議員王鴻薇則說，兩岸城市論壇風光舉辦，柯文哲享受光環，但經此事，是否顯示柯文哲在兩岸議題上完全hold不住；八仙塵爆時，新北市政府非主辦也非協辦，卻遭社會非議，此次北市府掛協辦，柯卻對外稱無疏失。不過，柯主要支持者所在的批踢踢（PTT）已轉風向，批判台大的作為。