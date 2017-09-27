〈台北都會〉《台大生濺血案》舞台早拆光 查驗公文才寄達

2017-09-27

建管處證實 舞台就是違建

〔記者蔡亞樺、鍾泓良／台北報導〕台灣大學出借田徑場給中國選秀商業節目，爆發肢體抗議衝突，市長柯文哲至今仍堅稱目前沒看到什麼疏失。不過，建管處副總工程司洪德豪昨證實，該節目的舞台未申請竣工查驗，因此就是「違建」，依法開罰一三八四○元。離譜的是，建管處上週五、開演前才發函通知北市勞動檢查處會同查驗，勞檢處卻在昨早才收到公文，節目舞台早已拆光，勞檢處根本沒得查。

未申請竣工查驗 只罰一萬多

對此，台北市議員顏聖冠痛批，九月二十一日台大學生已公開抗議，全國都知道這裡要辦演唱會，建管處、消防局竟未到場稽查，文化局做為協辦單位，遇事只會推責任，二十三日就已經開始彩排，舞台建築、消防安全都沒通過，放任完全不管，以為罰款就可以嗎？申請臨時建築要花十幾萬，罰款只罰一萬多，是否以後大型活動表演都不用申請，罰款就算了？柯市府把學生、觀眾的安危置於何處？這樣的政府，還沒有疏失嗎？

顏聖冠批柯：這樣沒有疏失嗎

對於舞台違建，文化局主任秘書兼發言人劉得堅昨表示，搭舞台的公司要自行申請，若未執行依法應當受罰，且台大身為場地租借單位也應把關，文化局並非建築主管機關，僅為協辦單位，不會全面檢視，最多就是善意提醒，但即使文化局未提醒，廠商也應當自發執行。

洪德豪指出，該舞台有依「台北市臨時展演場所搭建臨時建築物管理作業程序」申請臨時建築物，卻未申請竣工查驗。該作業程序規定，申請人應於展演十日前委託建築師向建管處申請臨時建築物。並於施工前將消防設備圖說、交通影響說明送本府消防局及交通局審查，經核可後始得施工；依照不同的舞台規模，會有不同的報備程序，得經目的事業主管機關同意後，即行搭建，但應於竣工前三日，向建管處申報公共安全檢查，但業者並未完成查驗，就是違建。

勞檢處長江明志昨則表示，建管處九月廿二日週五發文，又逢週六、日休假，勞檢處昨早才收到建管處以都市發展局名義所發的副本公文，但由於該節目的舞台已拆光，因此勞檢處無法、也不需要到場查驗。

江明志指出，過去勞檢大型舞台，例如每年十二月卅一日舉辦跨年晚會所搭設的舞台，建管處通常在十二月初就會將承辦業者提送的舞台結構圖發函勞檢處，勞檢處會派員到舞台現場檢查。

記者昨向建管處索取台大場地出借申請書，該活動申請日期為八月八日，借用單位為幕婕塔企業股份有限公司，借用人為公司代表人林博治。

據申請書的借用時間，九月廿一日至廿二日為進場時間，九月廿三日為彩排時間，九月廿四日為音樂會演出，九月廿五日為撤場，費用總計卅九萬元，保證金六萬元；台大體育室場地組長、體育室主任康正男、共同教育中心主任郭鴻基及副理黃輝猛都有蓋章核定。