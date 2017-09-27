〈北部〉民進黨宜縣啟動4公職選舉 被質疑

2017-09-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨全國黨代表大會通過縣市首長選舉提名辦法，預計十月中公告提名時程與費用，爭取下屆宜蘭縣長黨內提名的宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝質疑，縣長人選尚未出爐，宜蘭縣黨部已公告鄉鎮市長、議員、代表及村里長提名時程，基層佈局恐會大亂；民進黨宜蘭縣黨部回應，將積極協調找出「共主」。

民進黨宜蘭縣黨部六月啟動鄉鎮市長、議員、代表、村里長選舉機制，村里長、代表已在本月八日完成登記，鄉鎮市長、議員訂於十月十六到二十日受理登記，唯獨縣長登記期程還不明朗，在欠缺「共主」之下，卻先決定鄉鎮市長等基層選舉人選，支持者擔心不利於日後的「母雞帶小雞」。

江聰淵說，支持者期盼民進黨縣長候選人底定，再協調其他公職提名人選，縣黨部與中央黨部必須好好處理，勿淪為雙頭馬車，再者，縣黨部辦理的鄉鎮市長等四項公職初選期程，若未經中央黨部核備，正當性會遭受質疑；謝燦輝認為，中央黨部要趕快喬出「共主」，方便母雞帶小雞，以免影響佈局。

不過，陳歐珀有不同看法，直指鄉鎮市長、議員、代表、村里長提名，經民進黨宜蘭縣黨代表大會決議，具正當性，請大家遵守遊戲規則。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，鄉鎮市長等四項公職提名辦法，雖未經中執會核備，但按照往例不會遇到阻礙，除非中央黨部有正當理由，否則依現訂期程辦理，縣黨部將儘快協調出「共主」，讓民進黨選舉佈局更加順利。