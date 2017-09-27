〈北部〉新鋪路面像波浪 花市長監工重鋪

2017-09-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市林森路日前重新鋪設柏油，結果被許多市民上網抱怨比舊路還要不平，路面跟波浪一樣，市長魏嘉賢昨親自到現場監工，要求施工廠商把不平整的部分重新刨除鋪設並夯實，也歡迎市民來全民督工，讓道路改善工程能符合大家的期待。

市長魏嘉賢日前到日本宣傳花蓮市觀光活動，在國外知道市民對林森道路工程的施工有疑慮，立即請市公所主任秘書翁美華與建設課長徐國城前去會勘，返台後昨一早就親自到場了解施工狀況，他說，嚴格要求廠商與監造單位的施工品質，若不符契約規定，公所絕不會輕易驗收通過，也歡迎市民朋友一起督工。

魏嘉賢說，廠商把路面重新刨除、鋪設瀝青並夯實，之後再進行鎮國街口到和平路口，以及和平路口至中山路口的路段，施工期間封閉管制時，希望用路人勿強行通過，因為路面鋪設夯實後，需要六小時左右的養護，尤其現在氣候炎熱，瀝青要降溫凝固，也要將近八小時的時間，若車輛在路面尚未完全降溫凝固便在上面行駛，會造成新鋪的道路形同白工，請用路人能全力配合。

對於路面為何會有波浪的現象，施工單位也說明原因，廠商指出，路面刨除五公分後應有水泥AC，但有些路段卻是土石見底，研判是當初開挖管線後，管線單位回填不實，當重機具行進其上，路面容易下陷，另外則是管線人孔蓋未能配合的問題，從中華路到鎮國街口這段三百公尺不到的道路，光是人孔蓋就有六十多個，以致鋪設瀝青時，自動平衡桿在經過人孔蓋時因為偵測到高度而自動提升或下降，讓路面起伏過大。