〈北部〉全運會帆船賽 122好手競浪

2017-09-27

宜蘭有信心拿下5面金牌

〔記者張議晨／宜蘭報導〕本屆全國運動會訂於十月廿一日起在宜蘭縣連辦六天，其中帆船項目因受東北季風影響，十月不易出航，率先在南方澳豆腐岬海域開賽，一百二十二名好手在太平洋上逐風追浪，宜蘭地主隊派出廿八人參賽，副縣長朱壽騫說，帆船是宜蘭傳統強項，有信心在這個項目拿下五面金牌。

全運會帆船項目包含四種帆船、兩種風浪板，分成男、女子組，將產生十二面金牌，被視為全運會「小金庫」，這次有十四個縣市派人角逐，宜蘭、台南各派廿八人比賽，陣容最龐大。

代表宜蘭出賽的黃修竹、江秀川，是上屆雷射標準型男子組冠、亞軍得主，兩人在家鄉碰頭，再度上演「金牌爭奪戰」戲碼，成為全運會帆船賽事備受矚目的重頭戲。

上屆全運會，宜蘭僅拿下五面金牌，本屆身為主辦的東道主，選手精銳盡出，希望拿到好成績，朱壽騫說，主辦單位盤點各單項，包括帆船、西式划船、輕艇、體操、武術，都是宜蘭得獎重點項目，預估有十五面金牌的實力，參加帆船比賽的縣籍選手，如果發揮水準，應有五金入袋。

至29日完成9梯次航行

帆船為全運會最危險項目之一，各型帆船選手需在本月廿四日至廿九日，完成九梯次航行，篩選成績最優的八梯次作為評分依據，比賽過程中，經驗、技巧、臨場應變能力缺一不可。

帆船賽事場地副主任黃建榮說，設在豆腐岬外海的賽場，設有四項浮標，各船型選手按照裁判旗號，依自身船型航向各浮標，採通過終點順序計算積分拚出勝負。