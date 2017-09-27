〈北部〉頭前溪隆恩堰魚暴斃 民憂污染

2017-09-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕有民眾發現新竹縣竹北市頭前溪隆恩堰下游約一、兩百公尺處，出現大批魚群翻肚，擔心溪水是否遭受污染，恐影響新竹地區水源；環保局現勘初步檢測，隆恩堰的溶氧量和pH值正常，懷疑可能與地表水驟減，天氣酷熱有關，已在下游處採集水樣，將送驗確認水質狀況。

羅姓男子表示，他經常到隆恩堰下游垂釣，昨天上午前往溪邊釣魚，卻赫見大批死魚，以圓吻鯝魚居多，目測推估有近千尾，其他溪段則未發現；現場雖沒有聞到惡臭或異味，但因魚群翻肚異於平常，他擔心溪水是否遭受污染，甚至遭人下毒？

縣議員陳凱榮接獲羅姓男子陳情，考量頭前溪是新竹地區的重要水源，隆恩堰更為取水口，下午三點多向環保局反映。

環保局副局長羅仕臣表示，稽查人員先到隆恩堰查看，檢測溶氧量和pH值正常，再往下游沿線巡視，但並未看見有大批魚群翻肚，直到經國橋下，才發現有少數死魚，現場檢測pH值八﹒五四（水體正常範圍六到九），水溫攝氏三十一﹒一度，溶氧量七﹒七（甲類水體六﹒五以上）。

環保局初步研判，不排除是因為近來雨水少，頭前溪的地表水銳減，河床沿線部分凹處的溪水，因擾動少，水色偏綠藻類多，並呈現溶氧低的情形，而可能導致魚暴斃。

羅仕臣說，頭前溪沿線除了砂石場，並無大型工廠，為確認頭前溪水質，稽查人員仍採集水樣，將檢驗化學需氧量（COD）和重金屬，並將持續觀察溪水狀況。