〈北部〉紅磚拱橋相輝映 功維敘隧道更美

2017-09-27

中央撥2千多萬 增加新設施

〔記者張勳騰／苗栗報導〕以夢幻七彩隧道著稱的苗栗市功維敘隧道，苗栗市公所再度添新妝，以全新面貌亮相迎賓。苗栗市公所向中央爭取二千多萬元經費，仿功維敘隧道工法新建「尚禹橋」紅磚拱橋，與另一端的七彩隧道相映成趣，逐步打造成以鐵路及人文為主題的景點，昨天舉行竣工祈福儀式，邀請遊客沿著隧道及步道漫步悠遊，景致別有洞天。

功維敘隧道有一百一十四年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長四百四十一公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，日據時期總督兒玉源太郎在隧道北口題「功維敘」，紀念開鑿隧道工程的浩大與艱鉅。

隧道經過苗栗市公所整修，及苗縣府水利處斥資四百萬元在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，近三年來，吸引許多遊客造訪，成為爆紅的景點。

苗栗市公所向交通部觀光局爭取二千多萬元經費，在功維敘南側三湖道入口對面增設廁所、停車場、北窩古茶亭，新景區不但腹地再擴大，增設還有一座仿功維敘隧道工法興建紅磚橋，命名為「尚禹橋」，沿橋下拱門穿越深邃幽靜的綠色隧道而行，與另一端的七彩隧道相映成趣。

尚禹橋竣工 百歲人瑞添喜氣

苗栗市公所昨天舉行竣工祈福儀式，市長邱炳坤邀請當地百歲人瑞邱情金、邱劉庭妹等人一起帶走過新橋，象徵長長久久。邱炳坤表示，未來將爭取更多經費持續建設，讓遊客遊功維敘也能感受客家文化與精神。

苗栗市公所也自費一百二十萬元向台灣鐵路局訂購一台報廢的R46柴電機車頭及一節客車廂，作為鐵路意象裝置藝術，也同步開放參觀，讓民眾懷舊。

據文史工作者黃鼎松指出，新建的紅磚拱橋取名「尚禹」即是呼應「功維敘」出自「尚書大禹謨」，「尚」指「尚書」，「禹」為「大禹」，「尚禹」即崇尚大禹治理天下，堅韌不拔，勇於開拓的精神。