〈北部〉大溪分局長宿舍 變身工藝交流館

2017-09-27

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪警分局旁的日式宿舍「大溪分局長宿舍」，一○一年登錄為歷史建築，經市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）一年多的調查研究與修復，變身為「工藝交流館」，昨天開館；開幕首檔特展「漆器家計畫」呈現平易近人、溫暖有感的「家的形式」，期望將與大溪木器產業相關的漆藝，再度融入生活並展現藝術風華。

木博館添新館 首展漆器家計畫

副市長游建華出席開館典禮表示，這是木博館繼「壹號館」、「武德殿暨附屬建築」、「四連棟」、「藝師館」等公有館開幕後，另座以工藝交流為主題的新館舍，將做為在地雕刻、木藝等工藝家交流的場域，成為大溪觀光新亮點。

「工藝交流館」前身為「大溪分局長宿舍」，是大溪警察宿舍群中保存狀況最良好且面積較大的獨棟日式宿舍，總面積約一七二坪，保存著日治時期警察宿舍不同等級的形制特色及木構造建築工法，見證了大溪街的發展歷程。

木博館指出，大溪是北台灣傳統木器產業重鎮，大溪木家具的正統製程包含木工、漆工與鑿花工，三組手工藝匠同心協力才能完成一張經典之桌。雖然現今生活型態改變，一般家庭不一定會擺上一整組結合漆藝與木藝的家具，但大溪仍有上百家家具店延續工藝香火，其中數家「漆間」師傅也固守專業，仍精益求精的提升作品質地。

首檔「漆器家計畫」展至明年一月十四日，從踏入工藝交流館的玄關遇見漆樹開始，行至客廳兼作坊空間，可領會大溪「漆間」師傅為家具塗裝天然漆的氣氛，走入起居室可感受從食器到花器等各式漆器融入當代日常的樣貌，再至書房與工作檯而至廚房，可實地體驗生活漆器的特性與保養。

展出期間，十月七日、廿一日、廿九日另有漆筷與湯匙製作體驗，以及日式、中式茶席體驗，意者可至木博館官網報名。