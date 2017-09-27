〈北部〉新舊生逾千人 台觀盼新買主助轉型

2017-09-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立台灣觀光學院獲教育部轉介，受理新、舊生轉學結束，日夜間部學生共轉走三十六人，仍有超過百名新生願意留在台觀就讀，加上日夜間部舊生，全校仍有上千人規模。代理校長劉家榛說，未來還是希望有新買主進駐，幫助學校轉型。

台灣觀光學院因今年度招生不如預期，包括日間部、進修部僅招到一百五十六人，其中日間部（研究所、四技、五專）共七十四人，進修部八十二人。學校董事會決定日間部大一新生只保留「廚藝系」，其餘五個四技科系新生、進修部的新生都輔導轉學，引發新生及家長嘩然。

為此教育部本月廿日在該校舉辦安置說明會，開放新生、舊生登記轉學到其他學校，廿五日轉學登記受理截止，而學校也努力說服大一生轉入廚藝管理系。

校方昨天統計最後數字顯示，日間部新生七十四人中，選擇留在台灣觀光學院就讀的新生，包括研究所十二人、廚藝管理系卅八人及五專觀光餐旅科十六人，還有六十六名新生，轉出去八人；至於進修部（四技、二技、二專共四個科系）原有八十二名新生，選擇留在台觀的有五十四人，轉走或休學廿八人，日夜間部加起來轉走的學生卅六人。

代理校長劉家榛說，二年級以上的舊生，目前日間部還有七百九十六名學生，進修部舊生也還有將近二百人，加上新生一百廿人，仍有超過一千名學生就讀，目前學校已開學照常上課，由於新生轉走的比例約二成三，顯示大部分學生還是對學校有信心。

針對學校規模縮水，是否會資遣教師？劉家榛說，由於校務還需正常運作，校方會儘速盤點人力需求在董事會提出報告。她說，董事會在上一次開會確實有提出優離、優退方案，達到年資的教師可以在法定退休金之外，學校另加發優退金，但教師「優離優退」人數還在統計中，最快九月底才會得知。